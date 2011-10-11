МВС: Обстановка біля Печерського райсуду керована

Київ. 11жовтня. УНІАН. На 10.00 11 жовтня біля приміщення Печерського райсуду перебувало близько 1 тис. членів Всеукраїнської громадської організації «Загальновоїнська спілка України» та близько 800 прихильників екс-прем’єр-міністра Ю. Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Кількість учасників акцій, заявлених організаторами заходів як безстрокові, склала близько 35 тисяч осіб. У той же час, біля стін суду постійно перебувало не більше 60-70 осіб.

Згідно з розрахунками сил та засобів, зроблених для раніше заявленої кількості учасників масових заходів, охорону громадського порядку здійснюватимуть близько 1,5 тисяч правоохоронців, серед них – військовослужбовці Внутрішніх військ МВС України та працівники спецпідрозділу «Беркут».

Вказані сили перебуватимуть у резерві та прибудуть для надання практичної допомоги у разі загострення ситуації в місці проведення масових заходів.

Нагадаємо, судові засідання за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко у Печерському райсуді м. Києва тривають з 24 червня.

Cьогодні, 11 жовтня, Печерський суд може винести вирок у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо газових угод з Росією від 2009 року.