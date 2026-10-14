У Києві змінили рух громадського транспорту через атаку РФ: перелік маршрутів

Після нічної атаки РФ у столиці призупинили рух електротранспорту в двох районах, а низку тролейбусів і автобусів направили за зміненими маршрутами.

У Києві після нічної російської атаки 14 жовтня тимчасово призупинили рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах. Також затримуються трамваї, а частину тролейбусів і автобусів направили за зміненими маршрутами. Про це повідомили в Київпастрансі.

У Дарницькому та Печерському районах рух електротранспорту тимчасово призупинили. Для перевезення пасажирів організували автобуси за маршрутами № 8-Т та № 38-ТР.

Також затримуються трамваї № 1, 3, 15 та 18 на вулиці Старовокзальній. На час затримок пасажирів перевозить автобус № 3Т.

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Які тролейбуси змінили маршрути

Тимчасові зміни стосуються тролейбусів № 1, 4, 5, 7, 8, 9к, 12, 17, 37, 40, 42, 43, 50 та 50к.

Зокрема:

№ 4, 5, 7, 8, 17 – курсують до Повітрофлотського шляхопроводу;

№ 37, 50, 50к – їдуть від вулиці Милославської до зупинкового пункту "Куренівка";

№ 1, 12, 42, 43 – курсують до Деміївської площі;

№ 9к, 40 – їдуть від вулиці Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу.

Як змінили рух автобусів

Зміни також торкнулися автобусів № 33 та 81.

Автобус № 33 курсує без заїзду на Лісовий проспект.

Автобус № 81 їде без заїзду на вулицю Космонавта Поповича.

Пасажирам рекомендують враховувати зміни під час планування поїздок і стежити за оновленнями щодо роботи громадського транспорту столиці.

Атака на Київ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія запустила балістичні ракети по кількох містах України. У Києві та області пролунали вибухи, повітряну тривогу оголосили через ракетну загрозу.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці. Внаслідок атаки ворога є один постраждалий в Дарницькому районі столиці. Медики його госпіталізували. Крім того, у Голосіївському районі загинула одна людина. Атака балістикою на столицю триває.

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