Трамп просто не знає, як досягти миру в Україні, - колумніст Bloomberg

Колумніст Bloomberg пояснив, які помилки Дональда Трампа заважають досягти миру в Україні.

Президент США Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні, однак його підхід до переговорів із Москвою може лише ускладнити досягнення миру.

Угода про тимчасове послаблення санкцій для продажу російського дизельного палива викликала критику через ризик посилення фінансових можливостей Росії та послаблення західного тиску на Кремль. Про це пише колумніст Bloomberg та політолог Гел Брендс.

За умовами угоди, США погодилися тимчасово скасувати санкції, щоб Росія могла вивести на ринок близько двох мільйонів барелів дизельного палива. Загальний обсяг зобов’язань становить близько 13 мільйонів барелів.

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На думку Брендса, значно серйознішими можуть бути стратегічні наслідки угоди. Вона загрожує послабити багаторічні зусилля Заходу зі скорочення залежності від російських енергоносіїв і підірвати прагнення європейських країн переконати Трампа, що саме Росія, а не Україна, перешкоджає встановленню миру.

Автор також звертає увагу на суперечність американської політики: Вашингтон фактично створює умови для отримання Росією додаткових доходів, водночас критикуючи Україну за удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Чому стратегія Трампа не працює

Брендс вважає, що президент США щиро прагне завершити війну, але припускається серйозних стратегічних помилок:

"Миротворча діяльність Трампа в Україні стала самопровалом і відображає дві його найгірші стратегічні помилки".

Реалістична стратегія могла б передбачати більшу відповідальність європейських країн за підтримку України, а також усвідомлення Києвом того, що повернення всіх окупованих територій і вступ до НАТО можуть виявитися недосяжними цілями.

Проте, наголошує Брендс, такі кроки мали б супроводжуватися посиленням санкційного тиску на Росію, послідовною підтримкою українських далекобійних ударів і заходами, які переконали б Путіна, що він не зможе перечекати західну допомогу Україні.

Натомість, за словами автора, Трамп неодноразово конфліктував із президентом України Володимиром Зеленським, погрожував припиненням американської розвідувальної та військової підтримки, а також сварився з європейськими союзниками.

На думку колумніста, така поведінка могла переконати Путіна, що Росія здатна відокремити США від України та Європи й досягти своїх цілей завдяки тривалому протистоянню.

Які помилки допускає президент США

Брендс виокремлює дві головні проблеми в підході Трампа до мирного врегулювання.

Перша – неправильна оцінка позиції Росії. Автор вважає, що американський президент недооцінює прагнення Кремля обмежити незалежність України та помилково виходить із того, що Путін більше зацікавлений у мирі, ніж Зеленський.

На думку колумніста, російський лідер погодиться відступити лише тоді, коли продовження війни стане для нього надто дорогим.

Друга проблема – прагнення Трампа до швидких рішень. Як зазначає Брендс, завершення війни потребує тривалої дипломатичної роботи, координації із союзниками та поєднання переговорів із тиском на Москву.

Однак президент США, за оцінкою автора, не виявляє достатнього терпіння для такої стратегії. Його непродумані ініціативи, стверджує колумніст, викликають занепокоєння в Києві та європейських столицях, але не змушують Кремль змінювати свою позицію.

Угода щодо дизелю може послабити позиції США

Брендс також звертає увагу на повідомлення про те, що Трамп погрожує відмовитися від підтримки України, якщо Київ не припинить далекобійні удари по російських енергетичних об’єктах.

На думку автора, такі удари є одним із найважливіших інструментів України для підвищення ціни війни для Росії. Обмеження цієї кампанії без належного тиску на Москву може посилити позиції Кремля.

Колумніст підсумовує, що мир в Україні залишається гідною метою, однак дії американського президента ризикують послабити вплив Вашингтона, заохотити Росію продовжувати війну та погіршити відносини США з Києвом.

Дизельна угода США і РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня двопартійна група сенаторів закликала президента США Дональда Трампа вийти з угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо дизельного пального та відмовитися від рішення про скасування санкцій проти енергетичного сектору Росії.

Axios пише, що в нижній палаті Конгресу ініціюють голосування щодо блокування закупівель російських нафтопродуктів на тлі угоди Трампа та Путіна. Видання з посиланням на аналітиків також відзначає, що ця угода навряд суттєво вплине на ціни на пальне в США.

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