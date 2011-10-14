На хабарі затримано мера одного з міст на Львівщині
12:02, 14 жовтня 2011Кримінал
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Порушено справу
Львів. 14 жовтня. УНІАН. У Львівській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили міського голову одного з міст Самбірського району за хабарництво.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що мер вимагав та отримав 400 євро хабара від приватного підприємця за сприяння їй в отриманні дозвільних документів на право здійснення підприємницької діяльності.
Органи прокуратури порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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