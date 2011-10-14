На хабарі затримано мера одного з міст на Львівщині

Львів. 14 жовтня. УНІАН. У Львівській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили міського голову одного з міст Самбірського району за хабарництво.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що мер вимагав та отримав 400 євро хабара від приватного підприємця за сприяння їй в отриманні дозвільних документів на право здійснення підприємницької діяльності.

Органи прокуратури порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.