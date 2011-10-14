На Донеччині податківця затримано на хабарі

Донецьк. 14 жовтня. УНІАН. На Донеччині працівники обласного Управління по боротьбі з організованою злочинністю та прокуратури за вимагання і отримання хабара затримали оперативного працівника податкової міліції.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськості МВС України.

Як повідомив начальник УБОЗ Олексій Дікій, молодий офіцер, використовуючи своє службове положення, протягом останніх двох місяців вимагав хабарі у комерсантів – порушників податкового законодавства за не притягнення їх до відповідальності. Так, у одного з бізнесменів він зажадав 8 тис. грн., обіцяючи не тільки не притягувати останнього до адміністративної відповідальності, але і зняти його з розшуку як неплатника податків до держбюджету. Під час отримання частини хабара у розмірі двох тисяч гривень хабарник був затриманий.

Прокуратура області відносно працівника податкової міліції порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України.

Санкції даної статті передбачають покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

Проводиться робота щодо виявлення інших епізодів злочинної діяльності фігуранта, а також щодо встановлення осіб, які можуть бути до цього причетні.