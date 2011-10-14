Чоловік завдав племінниці 18 ножових поранень

Суми. 14 жовтня. УНІАН. У Глухові Сумської області дядько завдав рідній племінниці 18 ножових поранень, через багаторічний конфлікт за розподіл майна.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Міліція затримала за спробу вбивства двох осіб 62-річного чоловіка. У лікарню із ножовим поранення було госпіталізовано 30-річну жінку, а її співмешканця - чоловік намагався застрелити із рушниці. Правоохоронці з’ясували, що поранення їй завдав рідний дядько.

«Затриманий пояснив, що причиною такого вчинку став багаторічний конфлікт за розподіл майна, - зазначив начальник міської міліції Валерій Міськов, - Майно – це кімната в будинку барачного типу. Спочатку в цій родині все було добре. Затриманий виховував її з малечку. Рідний тато потерпілої жив на Півночі. Коли та подорослішала вирішив в якості спадщини відписати їй цю злощасну кімнату. Ось тут і все і почалося…. До міліції ніхто із сторін із заявами не звертався, та за словами сусідів сварки між рідними людьми відбувалися часто».

«Медики нарахували на тілі потерпілої 18 ножових поранень», - додав начальник Глухівського міськвідділу міліції.

Проти 62-річного чоловіка порушено кримінальна справа за ст. 115 (умисне вбивство) санкція, якої передбачає до 15 років позбавлення волі.