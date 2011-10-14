На Полтавщині начальник вимагав у підлеглих хабарі

Полтава. 14 жовтня. УНІАН. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили діяльність 50-річного начальна одного із управлінь Новосанжарського району, який систематично вимагав та отримував хабарі від своїх підлеглих за вирішення чи не кожного «робочого» питання.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

Так, за надання позачергової тарифної відпустки керівник установи вимагав та отримав від механіка 2500 гривень. Нарахування премії й перебування на посаді вартувало секретарю управління 250 гривень. Та ж сама «послуга» коштувала електрозварювальнику та начальнику відділу даного управління вже 400 гривень.

Керівник відповість перед Законом за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Санкція даної частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Триває досудове слідство, зловмисник перебуває під вартою.