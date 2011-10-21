Брифінг у Київській митниці щодо введення попереднього документального контролю в пунктах пропуску

21 жовтня, об 11.00 в адмінбудинку Київської регіональної митниці (Київ, бульвар Івана Лепсе, 8а) розпочнеться брифінг заступника начальника Київської регіональної митниці Юрія СОКОЛОВА на тему: «Запровадження попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України».

Акредитація журналістів проводиться сьогодні до 19.00 за телефонами: (044) 453-02-38 або 097-567-21-07.