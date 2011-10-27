Підліток “замінував” ліцей у Черкасах
11:02, 27 жовтня 2011Кримінал
0 0
Евакуювали 100 учнів
Черкаси. 27 жовтня. УНІАН. У Черкасах 25 жовтня до міліції по спецлінії “102” зателефонував невідомий, який повідомив про замінування Черкаського професійного автодорожнього ліцею.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
На час проведення обстеження було евакуйовано понад 100 учнів та викладачів зазначеного навчального закладу. Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив раніше судимий 16-річний безробітний місцевий житель.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter