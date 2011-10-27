Підліток “замінував” ліцей у Черкасах

Черкаси. 27 жовтня. УНІАН. У Черкасах 25 жовтня до міліції по спецлінії “102” зателефонував невідомий, який повідомив про замінування Черкаського професійного автодорожнього ліцею.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На час проведення обстеження було евакуйовано понад 100 учнів та викладачів зазначеного навчального закладу. Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив раніше судимий 16-річний безробітний місцевий житель.