Сторож дитсадка торгував марихуаною

Крим. 27 жовтня. УНІАН. Працівники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Красноперекопського міськвідділу 21 жовтня на місці злочину затримали місцевого наркоділка. Ним виявився 31-річний сторож одного з міських дитячих садків.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

При проведенні оперативно-розшукових заходів правоохоронці провели у нього контрольну закупівлю наркотичного засобу, щоб затримати зловмисника «на гарячому». У підозрюваного було придбано три грами наркотичного засобу вартістю 160 гривень.

Розрахунок за придбаний товар відбувався міченими купюрами. Наркоторговець був затриманий, при особистому огляді міліціонери знайшли у нього сім паперових згортків з наркотичним засобом і два металевих наперстка зі слідами нагару.

За висновком криміналістичної експертизи, вилучене є наркотичним засобом - марихуаною. В даний час відносно сторожа порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 307 (збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України м. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.