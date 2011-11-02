Лист побитої Ландіком дівчини не розчулив людей Могильова

Київ. 2 листопада. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ не планує закривати кримінальну справу, порушену за фактом побиття дівчини депутатом Луганської міської ради Романом ЛАНДІКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

«Ми не будемо закривати цю справу, оскільки в його діях є склад злочину», - сказав заступник міністра, зауваживши, що навіть, якщо припустити, що потерпіла сторона отримала з боку винуватця якусь компенсацію, то ця ситуація не підпадає під дії цивільно-правових відносин.

За словами В.ФАРИННИКА, в цій ситуації єдине, що може бути – під час суду потерпіла може просити призначити особі, яка завдала їй шкоду, більш м’яке покарання, ніж те, яке передбачене чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив під вартою депутата Луганської міської ради Р.ЛАНДІКА до винесення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

Також позавчора Марія КОРШУНОВА, побита депутатом Луганської міськради Романом ЛАНДІКОМ у ресторані, у письмовій заяві повідомила, що у них з ЛАНДІКОМ вже "немає ніяких, підкреслюю ніяких, претензій один до одного". «Я шкодую, що все так сталося, і що я була втягнута в судовий розгляд. Я не маю ніяких претензій до ЛАНДІКА Романа Володимировича, як і він до мене. У нього скоро народиться дитина, і я не хочу позбавляти її батьківської турботи. Він повинен займатися її вихованням, а не сидіти у в`язниці», - додала М.КОРШУНОВА у своїй заяві.