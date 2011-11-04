У Донецьку банківські працівники привласнили 2 млн. грн.

Донецьк. 4 листопада. УНІАН. У Донецьку міліція викрила групу банківських працівників, які впродовж двох років привласнювали грошові кошти "Ощадбанку". Як повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції, до складу злочинної групи входили сім осіб - посадовців банку і приватних підприємців.

Банківські працівники оформляли кредити на підставних осіб для придбання автомобілів. При цьому суми виданих кредитів були на 20-30% вище, ніж реальна вартість машин. Далі гроші перераховувалися на рахунки підприємців, які знімали готівку. Гроші "відмивалися" через автосалони, до кас яких вносилася сума, що дорівнювала справжній ціні автомобіля. Частина грошей, що залишилася, розподілялася між всіма учасниками групи.

За весь час своєї протизаконної діяльності зловмисники оформили близько 70 кредитних договорів на загальну суму більш як 47 млн грн, привласнивши близько 2 млн грн.

Порушено 17 кримінальних справ відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України: 191 - "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", 209 – "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", 358 – "Підробка документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів", 367 – "Посадова халатність".

Члени злочинної групи арештовані. Накладено арешт на квартири, будинок і автомобілі обвинувачених на суму більш як 5 млн грн.

Зазначимо, що місяць тому у Нью-Йорку поліція заарештувала 86 осіб, звинувачених у великомасштабній крадіжці особистих даних власників кредитних карт. В афері брали участь п'ять злочинних угруповань. Серед заарештованих – банківські клерки, офіціанти та інші працівники сфери послуг, які допомагали шахраям отримати особисті дані власників кредиток.

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