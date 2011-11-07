На Одещині виявлено підпільний винний завод

Одеса. 7 листопада. УНІАН. Співробітники податкової міліції Києва виявили канал постачання винних виробів з Одеськох області.

Під час проведених оперативних заходів на Одещині був виявлений цілий завод, який виготовлював сурогатне вино, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

Податківці виявили понад 5 мільйонів літрів виноматеріалів у 200 цистернах, 700 коробів готової продукції, а також хімічні барвники і концентрати.

Готова продукція надходила до Києва і реалізовувалась на розлив на території ринків та у торговельних точках.

Товар вартістю 46 млн. грн. вилучено. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Ведеться слідство.