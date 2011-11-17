На Поліссі розстріляли голову місцевих мисливців

Рівне. 17 листопада. УНІАН. 42-річного Володимира Нестерука знайшли 15 листопада на дорозі з простреленим серцем та легенями. Хто напав на нього – невідомо.

Володимир Нестерук очолював Зарічнянське районне товариство мисливців та рибалок. У вівторок вранці він об'їжджав свою територію за Зарічним.

Близько о 10.45 він почув постріли і гавкіт – подумав, що це полюють браконьєри з собаками. Перш ніж рушити за ними, зателефонував іншому єгерю та міліціонерам на випадок, якщо буде потрібна підмога. Більше на зв'язок він не виходив.

"Його помітили на автодорозі неподалік райцентру. Чоловік лежав біля автомобіля "ВАЗ". У машині знайшли рушницю: курок був спущений, а у стволі не було патрону", - каже начальник обласного управління міліції Василь Лазутко. – "В першу чергу перевіряється версія нещасного випадку, самострілу - внаслідок необережного поводження зі зброєю. Також шукаємо очевидців, які бачили чи чули про цю пригоду. Речові докази з місця події вилучили і передали на експертизу."

Володимир Нестерук помер на місці від поранень. Його рушниця й справді висіла на важелі коробки передач – є версія, що чоловік нібито потягнув до себе зброю, а та зачепилася і вистрелила у нього. Однак односельчани з Морочного та колеги-мисливці не вірять, що він випадково застрелився, бо був професіоналом. Кажуть, у справі багато загадкового і треба спершу знайти втікачів-браконьєрів.

Міліція уже порушила кримінальну справу за фактом навмисного вбивства.

Володимир Нестерук був одружений та виховував у Зарічному сина. Його поховають у Морочному, де він народився і провів дитинство.

Газета.ua