Порушено справу за пошкодження автомобіля редактора газети

Київ. 22 листопада. УНІАН. За фактом пошкодження автомобіля головного редактора одеської газети порушено кримінальну справу.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

22 листопада, близько 9-ї години ранку, до чергової частини Малиновського РВ Одеського міськуправління ГУМВС України в Одеській області звернувся депутат Одеської міської ради, головний редактор газети «Одеський вісник» Кваснюк Г.В. із повідомленням про те, що він виявив пошкодження дверцят власного автомобіля, який знаходився біля будинку заявника.



Виїздом на місце пригоди слідчо-оперативною групою встановлено, що у автомашини Кваснюка Г.В. пошкоджені водійські дверцята та з правого боку – задні пасажирські дверцята. За попередніми даними встановлено, що пошкодження спричинені з використанням вогнепальної зброї. З місця пригоди біля автомашини вилучено 1 патрон калібру 9 мм.



На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.