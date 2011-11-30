У Київській ОДАзаявляють про факти підробки судових рішень

Київ. 30 листопада. УНІАН. Головним управлінням Пенсійного фонду України в Київській області здійснюється перевірка правомірності перерахунку та виплати пенсій пільговим категоріям громадян, зокрема, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, перевірка проводиться за дорученням голови ОДА Анатолія ПРИСЯЖНЮКА за участі ГУ МВС у Київській області та обласної прокуратури.

«За результатами перевірки лише в Білоцерківському районі виявлено 260 фактів використання підроблених судових рішень для перерахунку пенсій на загальну суму понад мільйон гривень», - повідомляє прес-служба КОДА.

«Зокрема встановлено, що адвокати за грошову винагороду пенсіонерам-чорнобильцям видавали сфальсифіковані рішення суду з підробленою печаткою Білоцерківського міськрайонного суду. Ці рішення надавалися до Білоцерківського районного управління Пенсійного фонду України для перерахунку пенсій», - пояснюється у повідомленні і додається, що за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів).

Робота з викриття порушень вимог чинного пенсійного законодавства і можливих корупційних діянь при нарахуванні та перерахунку пенсій триває.