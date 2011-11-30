Підозрюваний у вбивстві фотокора Розвадовського зізнався у скоєному

Київ. 30 листопада. УНІАН. Підозрюваний у вбивстві київського фотокореспондента Віталія Розвадовського зізнався у своїй причетності до скоєння цього злочину.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада ввечері у Києві було вбито фотокореспондента газети «2000» В.Розвадовського.

За даними слідчих, між журналістом та особою, яка підозрюється у скоєнні злочину, виник конфлікт на сходовій клітині в одному із будинків на Харківському шосе.

Потерпілого з численними колото-різаними травмами шиї та обличчя було доставлено до Київської міської лікарні швидкої допомоги, де він помер від втрати крові.

29 листопада правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Під час бійки з В.Розвадовським він також отримав тілесні ушкодження. Встановлено, що конфлікт між потерпілим і підозрюваним стався на побутовому ґрунті.

Порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство.