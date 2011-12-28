У Рівному на пішохідному переході збили журналіста і його дружину

Рівне. 28 грудня. УНІАН. У Рівному вагітна жінка загинула, її чоловіка госпіталізовано 27 грудня через наїзд на них автомобіля Toyota Camry на пішохідному переході.

Про це повідомили в ГУ МВС Міністерства внутрішніх справ у Рівненській області.

Як повідомляється, подія сталася близько 21:55 на перехресті вул. Макарова й Вербової. 29-річний житель Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля Toyota Camry, на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 2 пішоходів.

30-річна Олена Попик, що перебувала на 8 місяці вагітності, загинула на місці. Її чоловік, 38-річний Володимир Попик, госпіталізований у реанімацію Рівненської міської лікарні. Його стан медики оцінюють як тяжкий.

Водій Toyota не постраждав. Авто доставлено на штрафмайданчик Рівненського міськвідділу міліції.

Володимир Попик є редактором Рівненської обласної газети "Рівне Ракурс", а також прес-секретарем рівненської обласної організації партії "Всеукраїнської об'єднання "Батьківщина".

Рівненський міськвідділ міліції порушив кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами).

ТСН

