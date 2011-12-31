УМВС України у Волинській області очолив Богдан Щур
09:12, 31 грудня 2011Кримінал
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До цього керував міліцією Львівщини
Волинська область. 4 січня. УНІАН. УМВС України у Волинській області очолив генерал-майор міліції Богдан Щур.
Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, перший заступник Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Сергій Черних представив особовому складу волинської міліції новопризначеного начальника Управління Міністерства внутрішніх справ у Волинській області генерал-майора міліції Богдана Щура.
До цього Богдан Щур обіймав посаду начальника ГУМВС України у Львівській області.
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