У Чернігові водій ”Renault FCT” збив слідчого, який оформлював ДТП

Чернігів. 16 січня. УНІАН. У Чернігові водій збив слідчого, який оформлював дорожньо-транспортну пригоду.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Інцидент стався на одній з центральних вулиць обласного центру Чернігівщини вночі. Водій автомобіля ”Renault FCT” здійснив наїзд на слідчого Чернігівського міського відділу УМВС, 1989 року народження, який оформлював дорожньо-транспортну пригоду.

Внаслідок пригоди слідчий отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Чернігівської міської лікарні №2.

Як уточнили у міському відділі міліції, чоловік зазнав серйозних травм і зараз перебуває у лікарні. За фактом аварії порушено кримінальну справу.