На Черкащині батько зарізав доньку

Черкаси. 17 січня. УНІАН. У місті Христинівка Черкаської області батько під час сварки зарізав 29-річну доньку.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, слідчо-оперативна група Христинівського райвідділу міліції, яка прибула за викликом, побачила в занедбаній квартирі, в якій щойно закінчилось застілля, поранену жінку і її п’яних подруг.

Лікарі швидкої допомоги констатували у постраждалої ножове поранення. Пацієнтка померла дорогою до лікарні в кареті швидкої. Подруги постраждалої повідомили міліціонерам, що потерпіла називала нападника батьком.

Коли співробітники міліції прийшли до 55-річного батька жінки, він сам повідомив їм, що поранив власну дочку.

За його словами, донька тривалий час вела антисоціальний образ життя, була раніше судимою. У неї було троє дітей, але їх вихованням вона не займалася і залишала на батьків, щоб не заважали їй пиячити. Напередодні тієї фатальної ночі вона кілька днів не ночувала вдома. Батько знайшов дочку в компанії і почав вимагати, щоб вона поверталась додому. Але жінка, будучи на підпитку, відмовилась і продовжувала далі розважатися. Між батьком і дочкою зав’язалась сварка, і батько вдарив її ножем.

Чоловіка затримано, проти нього порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Триває слідство.