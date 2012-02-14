На Рівненщині загинули полковник Міноборони і начальник аеродрому

Рівне. 14 лютого. УНІАН. В понеділок 13 лютого на Рівненщині знайшли мертвими начальника місцевого аеродрому "Воронів" 54-річного Юрія Лісіцина та полковника Генштабу Збройних Сил України 38-річного Андрія Авдєєва.

Обох чоловіків без ознак життя виявили охоронці аеродрому, які вранці прийшли на роботу. Тіла лежали у так званій караулці – будинку сторожів на території авіаційно-спортивного клубу. Всередині приміщення було повно їдкого диму.

Охоронці знайшли і винесли на двір обох потерпілих, викликали "швидку допомогу". Однак медична допомога їм уже не знадобилася – Лісіцин та Авдєєв уже були мертві.

За попередньою версією, чоловіки отруїлися чадним газом. У кімнаті вигоріло півтора метри підлоги та диван.

"Ймовірно, це сталося ще у ніч проти понеділка, коли вони спали. Точніше сказати важко, доки триває експертиза, - розповів прокурор Гощанського району Ярослав Квятковський. – Пожежі у приміщенні не було, але почав тліти і диміти матрац. Попередити чи рятувати чоловіків було нікому. Адже на території бази більше нікого не було. А найближчі житлові будинки стоять надто далеко звідти, аж за полем. Обох загиблих уже упізнали – це справді начальник авіаційно-спортивного клубу та посадовець з Міністерства оборони України".

Подробиці нещасного випадку ще з'ясовують слідчі. На самому ж аеродромі від коментарів відмовляються.

Авіаційно-спортивний клуб розташований за 33 км від Рівного, за селом Воронів Гощанського району. У ньому тренуються спортсмени-парашутисти та планеристи.

Gazeta.ua