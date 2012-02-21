У Тернополі студент встромив 14-річному школяреві ніж у голову

Тернопіль. 21 лютого. УНІАН. У Тернополі під час бійки студент встромив 14-річному школяреві ніж у голову.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного Управління внутрішніх справ, зараз потерпілий дев’ятикласник перебуває у важкому стані у реанімації.

Як встановили слідчі, школяр прийшов допомогти подрузі, яка хотіла розірвати стосунки із студентом, з яким познайомилася у соціальній мережі.

Під час з’ясування стосунків почалася бійка, у ході якої студент вхопив школяра за голову, затиснув її під лівою рукою, а правою встромив гострий ніж у скроню, після чого втік.

Школяр з ножем у голові зумів дійти до найближчої аптеки, звідки його доправили до лікарні.

Правоохоронці затримали студента – жителя Закарпаття. Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.