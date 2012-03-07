У центрі Львова «накрили» підпільне казино
Вилучено фішок на 1 млн. грн.
Львів. 7 березня. УНІАН. У центрі Львова податкова міліція діяльність підпільного казино.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Львівській області, у підпільному казино було виявлено та вилучено 8 столів для гри в покер та „Блек Джек”, рулетку, фішки різних номіналів на суму в 1 млн. грн. та іншу техніку для здійснення азартних ігор.
Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає близько півтора мільйона гривень.
За словами начальника податкової міліції Львівщини Руслана Плюща, на момент перевірки в казино знаходились адміністратор, касири, круп’є, бармени, обслуговуючий персонал, охоронці та особи, які користувались послугами цього клубу.
За цим фактом проводиться перевірка в рамках кримінально-процесуального законодавства України.