Водії більше не "крякатимуть" і не "блиматимуть", бо ДАІ забере авто

Київ. 7 березня. УНІАН. Нові штрафи за незаконне використання на авто спеціальних сигнальних пристроїв діятимуть із квітня, а водії готуються до нововведень уже зараз. Сплачувати 42500 гривень за "крякання" та 51000 гривень за "блимання" готовий не кожен із власників спецсигналів, ідеться в сюжеті ТСН.

Як повідомив журналістам один із власників проблискувача, пристрій він установив, аби справляти враження на дівчат. Та через нові штрафи від "понтів" буде відмовлятися, навіть попри спокусу проїхати "задарма" пост ДАІ.

"Честно кажучи, було пару разів. Навіть допомагало. Поблимав, покрякав – не зупинили, поїхав далі. Але у світлі останніх подій, думаю, треба буде знімати", - зізнався власник спецсигналу.

Даїшники налаштовані боротися з порушеннями рішуче. Лише цього року вони вилучили 124 спецсигнали. А новий закон дозволить їм ще й на три доби затримувати незаконно обладнане авто.

"Якщо на місці вчинення правопорушення особа демонтує вказані пристрої, в даному випадку транспортний засіб може не затримуватися співробітником ДАІ, але при цьому протокол про порушення правил дорожнього руху все рівно буде складений", - пояснив заступник керівника ДАІ Володимир Резников.