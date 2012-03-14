Українець загинув в Єгипті через погану організацію відпочинку?

Харків. 14 березня. УНІАН. "Туристична фірма "Pegasus tuoristik", яка організувала поїздку до Єгипту, відмовляється зі мною спілкуватися і не йде на контакт", - заявила "SQ" удова загиблого в Єгипті харків'янина Валентина Перегінець.

За словами жінки, її чоловік загинув 13 лютого в Шарм-ель-Шейху (він потрапив під гвинт моторного човна і помер у лікарні, не приходячи у свідомість).

З приводу ситуації, що склалася В.Перегінець намагалася зв'язатися з харківським і київським офісами компанії, але діалогу не вийшло.

"Зі ЗМІ я дізналася, що фірма не визнає своєї провини у трагедії, стверджуючи, що туристи порушили правила поведінки, запливши за буйки", - зазначила В.Перегінець.

За її словами, зараз вона чекає, коли з Єгипту прибудуть документи, які дадуть можливість юристам проаналізувати ситуацію. Зокрема, потрібно отримати копію протоколу, який склала поліція, і довідки з лікарні (деякі документи надійшли раніше, в тому числі довідка про те, що в крові чоловіка не було алкоголю).

"Після отримання документів стане зрозуміло, що робити далі. Але вже ясно, що компенсація, передбачена в страховці, - не прийнятна. В ксерокопії страхового договору, яку видали нам при купівлі путівки в "Pegasus tuoristik", зазначено, що на лікування туриста передбачено до 15 тисяч доларів, а якщо стався нещасний випадок - усього 200 доларів", - розповіла вдова.

За її словами, представники "Pegasus tuoristik" не проводили інструктажу з техніки безпеки, відповідно, вони з чоловіком не розписувалися в жодних журналах. "Немає на руках і самого договору про страховку, а є тільки його ксерокопія. Тепер страхова фірма пропонує заповнити анкету через інтернет, при цьому в анкеті немає графи, яка б відображала те, що трапилося", - зазначила В.Перегінець.

За її словами, організація відпочинку не була продумана. Зокрема, буйки були встановлені з одного боку пірсу, а вихід у море був обладнаний сходами з другого боку.

"Тому ми не перетинали кордон з буйками, а просто спустилися в море з обладнаних на пірсі сходів. Повторюся, що інструктажу з техніки безпеки не було, тому ніхто не забороняв це робити. Рятувальників, які спостерігали б за тими, хто купається, теж не було. Крім цього, після нещасного випадку "швидка допомога" привезла чоловіка в соціальну африканську лікарню, і складно очікувати, що там була б надана належна медична допомога", - зазначила В.Перегінець.

У харківському офісі "Pegasus tuoristik" коментувати ситуацію не стали, порадивши направити офіційний запит до київського офісу компанії.

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