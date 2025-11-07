Нове творіння російських інженерів вже перетворилося на об’єкт для жартів у соцмережах.

У Мережі з'явилося відео випробувань автомобіля, який самі росіяни називають "першою безпілотною версією УАЗ-452 "Буханка"". На це звернув увагу відомий вітчизняний фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Майбутнє вже близько", - пожартував спеціаліст на своїй сторінці в Facebook.

Під постом "Флеша" зібралося декілька дотепних коментарів від користувачів мережі. Один з них пожартував, що "розробка" росіян може привести до повстання машин.

"Там на підлозі прапорщик непомітно лежить. Перемикає передачі та газує", - написав ще один користувач.

На представлених кадрах можна бачити, як розробники спочатку тестують перемикання швидкостей, а потім машина з порожнім водійським місцем рухається. Водій керує нею дистанційно, спостерігаючи за дорогою на екрані ноутбука.

За даними російських джерел, авто оснастили модулем дистанційного керування, який підключається до ігрових педалей і керма. Для зв’язку, ймовірно, використовують Wi-Fi, радіоканал, мережу 4G, а можливо, і Starlink.

"Це забезпечує практично необмежену дистанцію керування", – кажуть росіяни.

Самі росіяни, ймовірно, серйозно ставляться до нової розробки і хочуть застосовувати її на фронтах російсько-української війни.

За їх словами, "Буханка" є головною робочою конячкою російсько-української війни. З її допомогою забезпечують логістику переднього краю, доставляють боєприпаси, продовольство і медикаменти.

Через масове застосування дронів водії цих авто наражаються на великий ризик. Тому якщо росіяни зможуть налагодити виробництво безпілотних "Буханок", це може ускладнити ситуацію для українських захисників.

Безпілотні технології на фронті

Зазначимо, що українські бійці використовують наземних роботів у боротьбі з РФ безліччю різних способів, зокрема, для установки мін, перенесення вантажів і транспортування поранених.

Ключовою перевагою цих роботів є здатність перевозити вантажі великої маси, чого не можуть зробити "звичайні" БпЛА.

На думку західних фахівців, саме наземні роботи можуть вирішити долю російсько-української війни, оскільки вони здатні вирішувати складні логістичні завдання у так званій кілл-зоні.

