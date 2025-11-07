В суботу, 8 листопада, фахівці розпочнуть ремонтні роботи, щоб відновити підключення "Феросплавна-1" до станції протягом найближчих днів.

В п'ятницю, 7 листопада, поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС встановлено локальне припинення вогню, щоб провести ремонт резервної лінії електропередачі напругою 330 кіловольтів, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

В повідомленні зазначається, що вранці 7 листопада розпочалось розмінування та інші підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кіловольтів. Зазначається, що її зв'язок з електростанцією був перерваний шість місяців тому.

Планується, що в суботу, 8 листопада, фахівці розпочнуть ремонтні роботи, щоб відновити підключення "Феросплавна-1" до станції протягом найближчих днів. В МАГАТЕ підкреслили, що це надасть станції доступ до двох ліній електропередачі після ремонту лінії "Дніпровська" напругою 750 кіловольтів минулого місяця.

Відео дня

"Обидві сторони усвідомлюють ризики, пов'язані з тривалою втратою електропостачання, а також з обмеженою резервною потужністю поза межами атомної електростанції. Вони конструктивно співпрацювали з нами, щоб забезпечити проведення цих життєво важливих ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні агентства.

Водночас, в МАГАТЕ підкреслили, що загальна ситуація з ядерною безпекою та захистом на Запорізькій атомній електростанції залишається вкрай нестабільною.

"Ми зможемо говорити про успіх лише тоді, коли ця руйнівна війна закінчиться без ядерної аварії", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Атаки Росії на енергетику України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайвоненко проінформував, що в результаті російської дронової атаки місто Павлоград на Дніпропетровщині повністю знеструмлене. Гайвоненко додав, що також без електропостачання залишилися деякі населені пункти Синельниківщини. За його словами, частину споживачів енергетики вже заживили по резервних лініях.

Також ми писали, що в МАГАТЕ заявили, що російська атака 30 жовтня по українській енергетиці призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні. Команди МАГАТЕ на Південно-українській АЕС та Хмельницькій АЕС підтвердили, що кожна зі станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Також команда МАГАТЕ на Рівненській атомній електростанції звітувала, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: