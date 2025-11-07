Дочірній компанії російського нафтового гіганта належить близько п’ятої частини АЗС у Фінляндії.

Фінська мережа автозаправних станцій Teboil, що належить російській компанії "Лукойл", вичерпує запаси пального через санкції США проти російського нафтового гіганта, повідомляє Reuters.

"Наші запаси палива вичерпуються, що означає, що на деяких заправках вже закінчилися певні види палива, і кількість таких заправок щодня зростає", - повідомив директор з маркетингу та комунікацій компанії Teboil Тоні Флік.

Видання нагадує, що 22 жовтня президент Дональд Трамп запровадив санкції проти "Роснефти" та "Лукойла" і заявив, що проти організацій, які ведуть бізнес з дочірніми підприємствами цих двох компаній, також можуть бути також запроваджені санкції. Спроба "Лукойла" продати закордонний бізнес швейцарському трейдеру Gunvor провалилася, оскільки Мінфін США дав зрозуміти, що не підтримає угоду.

За даними джерел журналістів, "Лукойл" намагається зберегти діяльність своїх підприємств, зокрема в Іраку, Фінляндії та Швейцарії.

Проте у Фінляндії боротьбу "Лукойла", схоже, не оцінили. Минулого місяця фінансовий наглядовий орган країни заявив, що банки та інші фінські установи, які підпадають під його регулювання, повинні виявляти обережність у відносинах з "Лукойлом" та компаніями, що прямо або опосередковано належать йому.

Та і самі фіни все менше люблять паливо з російським корінням. Попри те, що близько п’ятої частини АЗС у Фінляндії належить "дочці" "Лукойла", фіни все частіше обирають інші автозаправні станції, що вже відобразилося на доходах компанії. Якщо в 2024 році Teboil заробив 2,36 млрд євро, то в 2024 році – 1,61 млрд євро.

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під удар потрапили нафтові гіганти "Лукойл" та "Роснефть. Після оголошення про нові санкції "Лукойл" оголосив про продаж закордонних активів швейцарському трейдеру Gunvor.

Однак після того, як Мінфін США дав зрозуміти, що не підтримає угоду, трейдер відмовився від покупки.

