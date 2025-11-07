Програма насамперед розрахована на січень та лютий.

Державна "Укрзалізниця" планує запустити пілот нової програми для українців "УЗ-3000" вже 1 грудня. Програма розрахована на зимовий сезон та матиме низку обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пресконференції повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, фокус програми "УЗ-3000" розрахований на зимовий сезон, коли спостерігається найнижче завантаження поїздів. Насамперед це січень та лютий.

"Є задача в грудні запустити пілот програми. Але це буде обмежений пілот, більше для прифронтових громад", - сказав Перцовський.

Користування кілометрами можна буде відстежувати в мобільному застосунку. Також в застосунку планується створити підказки напрямків, за якими можна буде поїхати за ці кілометри від поточного міста, де знаходиться людина.

Програма безоплатних кілометрів розрахована тільки на квитки в плацкарт і купе. На преміум-сегмент безоплатні кілометри не розглядаються. Навпаки в преміум-сегменті передбачається "динамічне ціноутворення та можливості додаткового заробітку".

"Щоб це компенсувати ми домовились про те, що нам дають цілу низку додаткових можливостей заробити. А саме в преміум-сегменті, який сьогодні регульований. Ми не можемо підняти ціну, але нам уряд прибирає це регулювання і дає можливість нам заробити. Ось це додатковий заробіток", - сказав Перцовський.

Він наголосив, що кошти на фінансування цієї програми будуть йти не з державного бюджету, а за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегменту. За його словами, в найгіршому випадку програма коштуватиме компанії 400 мільйонів гривень доходу.

Крім того, голова правління відмітив, що наразі середня вартість плацкарту становить 374 грн. А його ринкова собівартість компанії обходиться в понад 1000 грн.

"Ми вважаємо, що в преміум сегменті варто "не в лоб" піднімати ціни, а провести певну індексацію чи динамічне ціноутворення, ці зміни назрілі та потрібні", - додав представник компанії.

Програма "УЗ-3000" - головні новини

1 листопада президент Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України для всіх українців. Так, кожен українець зможе безоплатно в межах країни обрати залізничні маршрути та проїхати 3 тисячі кілометрів.

Пізніше в "Укрзалізниці" пояснили, що ця ініціатива допоможе розвантажити пікові періоди та знизити ажіотаж на квитки.

Заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко зазначив, що дана програма буде доступна лише тоді, коли вагони їздять напівпорожніми. Тобто українці не зможуть безкоштовно їздити поїздами за програмою "УЗ-3000" в пікові періоди.

Крім того, в УЗ наголосили, що реалізація програми "УЗ-3000" не потребує додаткових коштів від держави.

