Лідером рейтингу став австрійський курорт, який випередив популярні італійські та французькі напрямки.

Знайти ідеальні зимові умови для відпочинку може стати проблемою через погоду й любителів гірськолижних курортів замість пухкого білого снігу зустріне сльота – дослідники назвали місця, де відпочивальники під час відпустки не розчаруються.

Як пише The Daily Mail, під час лижного сезону, який триває з грудня до квітня, різко зростає кількість онлайн-запитів зі словами "пухкий сніг", повідомляє компанія Inghams Ski. Цього року у порівнянні з минулим кількість таких пошуків збільшилася на 46%.

"Тепер експерти визначили, де саме взимку 2025 року можна знайти найм’якший сніг у світі", - зазначає The Daily Mail.

Так, колишній метеоролог Королівського флоту Великої Британії та засновник British Weather Services Джим Н. Р. Дейл спільно з Inghams Ski проаналізував найкращі умови для катання. Результатом дослідження стало створення формули "Powder Snow Score" — індексу, що враховує шість ключових факторів: температуру поверхні, рівень опадів, вологість повітря, температуру, швидкість вітру та висоту над рівнем моря. На основі цих показників експерти визначили ідеальні умови для утворення найпухкішого, "пір’яного" снігу й оцінили курорти за шкалою від 0 до 100.

Лідером рейтингу, пише видання, став австрійський Вестендорф, який отримав 84,8 бала й випередив популярні італійські та французькі напрямки. Курорт зручно розташований між регіонами Кітцбюель та SkiWelt, що робить його привабливим для лижників і сноубордистів.

Друге та третє місця зайняли італійські курорти: Ортізей з результатом 84 бали, який знаходиться у серці Доломітів, та Грессонеї — один із найменш відомих, але надзвичайно мальовничих гірськолижних куточків Європи (80,2 бала). У публікації йдеться, що тут можна насолодитися катанням на великій висоті та недоторканими трасами поза курортними зонами. Четверте та п’яте місця посіли Лех (Австрія) та Сольдеу (Андорра).

"Хоча більшість найкращих місць для пухкого снігу розташовані в Австрії та Італії, Швейцарія і Франція також мають чимало високорейтингових курортів", - констатує ЗМІ.

Як зазначив керівник зимового напряму Inghams Ski Мелвін Вестлейк, плануючи гірськолижну відпустку, багато лижників і сноубордистів — особливо досвідчених або тих, хто хоче вдосконалитись — вирушають на пошуки powder snow.

"На відміну від утрамбованого снігу, powder легкий, сухий, пухкий і майже недоторканий. Коли ковзаєш по ньому, здається, ніби пливеш у повітрі. Це неймовідчутне відчуття, але знайти такі умови не завжди просто. Саме тому ми й вирішили провести це дослідження з Джимом Дейлом", - каже експерт.

Вестлейк додав, що хоч сніг і погода залишаються непередбачуваними, це дослідження допоможе тим, хто цього сезону шукає справжній "пух".

"Пам’ятайте, що найкращий пухкий сніг зазвичай лежить у менш досліджених, позатрасових місцях. Тож варто вирушати туди лише з досвідченим гідом, який добре знає місцевість", - наголошує він.

