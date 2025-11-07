Заборона діятиме до повного припинення окупації України Росією.

У Дніпрі запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради, повідомляється на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови у Facebook.

Зазначається, що мораторій запроваджено за зверненням Уповноваженої та жителів громади міста. Документ має на меті захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої русифікації.

"До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється", - сказано в рішенні.

Відео дня

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що питання ухвалення цього документу назріло вже давно.

"Дніпро – це місто-форпост України, воно показало свій характер і приклад громадянської відповідальності. Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни. Це питання національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії", - наголосила Івановська.

Мовний скандал у Дніпрі

Нещодавно у мережі з’явилося відео, на якому пасажирка нецензурно облаяла водія таксі у Дніпрі через те, що він спілкувався з нею українською мовою. Також вона назвала його "Бандерою". При цьому жінка заявила, що є волонтером і "допомагає ЗСУ".

На цей інцидент відреагувала Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Вона наголосила, що водії таксі та інші працівники сфери обслуговування не зобов’язані послуговуватися іншою мовою, окрім державної. Омбудсмен зазначила, що відповідно до статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у всіх видах пасажирського транспорту українська є мовою обслуговування пасажирів. Вона додала, що лише на прохання пасажира індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, якщо це прийнятно для обох сторін. Це правило поширюється не лише на транспорт, а й на усю сферу обслуговування.

Вас також можуть зацікавити новини: