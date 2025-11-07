Видання пригадало, що президент США Дональд Трамп називав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "великим лідером".

Дональд Трамп приймає в Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який хоче домогтися зняття санкцій США щодо російської нафти, повідомляє Sky News.

Видання нагадало, що Віктор Орбан очолює Угорщину як прем'єр-міністр вже 15 років поспіль. Зазначається, що очільник Білого дому називав 62-річного угорського політика "великим лідером".

Примітно, що сам Орбан позиціонує себе як антиліберального ультраправого популіста. Він є очільником партії "Фідес", яка має націоналістичні та євроскептичні погляди.

В публікації вказується, що хоча Угорщина й є членом ЄС і НАТО, Орбан часто вступає в конфлікт з цими організаціями, а також критикує підтримку України у війні проти Росії.

Як зазначає видання, Орбана вважають найнадійнішим прихильником Володимира Путіна в ЄС і НАТО. Прем'єр Угорщини підтримує теплі стосунки з Кремлем, одночасно намагаючись завоювати прихильність Трампа.

Саме в Будапешті минулого місяця планувалося провести саміт Трампа та Путіна, але американський лідер його скасував.

Зустріч Трампа та Орбана: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить росіянам продавати нафту в Європу. Також Зеленський зазначив, що ніхто не зупинить рух України до членства в Євросоюзі. За словами президента України, з кожним днем і місяцем спостерігається від Орбана зростання незрозумілих емоцій замість того, щоб товаришувати.

Також ми писали, що видання The Guardian стверджує, що Орбан хоче організувати черговий саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Радники прем'єра Угорщини вважають, що ця зустріч може покласти край війні між РФ та Україною. Також візит Трампа до Угорщини є пріоритетом для Орбана, який стикається з внутрішнім викликом з боку нового лідера опозиції перед парламентськими виборами, які пройдуть в квітні 2026 року.

