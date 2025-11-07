У країні хочуть змінити сприйняття безпілотників.

Армія США планує закупити щонайменше мільйон дронів у найближчі два-три роки, а в наступні роки може купувати від півмільйона до мільйонів апаратів щорічно, заявив міністр армії США Деніел Дрісколл.

В інтерв'ю Reuters він також визнав, що це непросто з огляду на те, що зараз найбільше формування збройних сил США закуповує лише близько 50 000 дронів на рік.

"Це велике навантаження. Але це навантаження, яке ми цілком здатні виконати", - сказав ветеран американської армії. Крім того, Дрісколл і командувач Пікатінні, генерал-майор Джон Рейм розповіли, як США роблять висновки з війни Росії проти України, що вирізняється безпрецедентним масштабом застосування БПЛА.

Дрони для США

Дрісколл зазначив, що його пріоритет - привести США до стану, коли країна зможе виробляти достатню кількість дронів для будь-якої майбутньої війни, стимулюючи внутрішнє виробництво всього - від безщіткових двигунів і датчиків до батарей і друкованих плат. Сьогодні більша частина такого виробництва зосереджена в Китаї.

Він також додав, що принципово хоче змінити сприйняття дронів в армії - розглядати їх більше як витратний боєприпас, а не як "вишукане" обладнання.

"Дрони - це майбутнє війни, і нам потрібно інвестувати як у наступальні, так і в оборонні можливості проти них", - сказав ветеран.

Інші новини про безпілотники

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО, готуючись до війни, робить ставку на танки, незважаючи на розвиток безпілотників. Йдеться про нову німецьку 45 бронетанкову бригаду в Литві, яка розпочинає своє перше значне постійне розгортання бригади за кордоном з часів Другої світової війни.

Росія, своєю чергою, перетворює "Шахеди" на FPV-дрони. Фахівець із систем зв'язку та РЕБ Сергій "Флеш" Безкрестнов заявив, що для реалізації цієї ідеї в РФ звернулися до китайських виробників.

