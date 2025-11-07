Президент США підтвердив, що саміт у Будапешті зірвався через небажання Путіна зупиняти війну.

У Білому домі відбулася зустріч лідерів США та Угорщини, під час якої Віктор Орбан намагався виставити Євросоюз головним винуватцем затягування війни. Це випливає з прямої трансляції з місця подій.

"Щодо зустрічі з Путіним - ми говорили про це з Віктором. Він розуміє Путіна і знає його дуже добре. І мені здається, що Віктор вважає, що в недалекому майбутньому ми доб'ємося закінчення цієї війни", - заявив президент США під час зустрічі.

Зі свого боку угорський прем'єр спробував осідлати свою улюблену тему про те, наскільки неправильний у Брюсселя підхід до війни в Україні.

"Єдині уряди, які виступають за мир, - це уряд Сполучених Штатів і маленька Угорщина. Всі інші уряди вважають за краще продовжувати війну, тому що багато хто з них думають, що Україна може перемогти на лінії фронту, що є неправильним розумінням ситуації", - сказав Орбан.

Дональд Трамп вирішив поцікавитися у свого угорського друга, чи справді він не вірить у можливість української перемоги.

"Ви знаєте, диво може статися", - відповів Орбан зі збентеженою посмішкою.

Крім того журналісти поцікавилися, чи є у Білого дому якісь розбіжності з росіянами, які завадили проведенню саміту з Путіним у Будапешті.

"Основне питання полягає в тому, що вони не хочуть поки що зупинятися, але я думаю, що вони це зроблять. Вони втрачають по 7000 солдатів на тиждень. Росія втрачає більше солдатів, але обидві країни втрачають багато людей", - відповів Трамп.

Орбан і Трамп

Як писав УНІАН, після введення нових нафтових санкцій проти Росії США зажадали, щоб країни ЄС теж максимально скоротили купівлю російських нафти і газу. Зокрема цю вимогу було виставлено й Угорщині. Віктор Орбан вирушив на зустріч із Трампом, сподіваючись домогтися виключення для Угорщини з нових нафтових санкцій.

Тим часом президент України сьогодні наголосив, що незалежно від бажань Будапешта Київ більше не дозволятиме постачання російської нафти в Європу, зокрема й в Угорщину.

