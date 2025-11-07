Помідори дійшли до межі і почали дешевшати: скільки коштує кілограм тепер

Пропозиція вперше за довгий час перевищила попит.

Гуртові ціни в Україні на тепличні помідори в кінці тижня становлять 70-80 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж у минулу п’ятницю.

Аналітики проекту EastFruit зазначають, що серед основних причин зниження вартості овоча називають різке падіння попиту на томати разом з невисокою якістю пропонованої до продажу продукції.

Продавці, схоже, переграли самі себе: подорожчання помідорів протягом кількох останніх тижнів спонукало їх притримувати овочі на складах, аби заробити більше. В результаті якість продуктів почала погіршувати.

Водночас більшість тепличних комбінатів швидко завершили збирання врожаю поточного обороту. Тож деякі виробники пропонують до продажу залишкові партії помідорів, якість яких оцінюється нижче за середню. Пропозиція, таким чином, теж просіла – але не так суттєво, як попит.

Станом на сьогодні ціна на українські тепличні томати фактично зрівнялася з минулорічною. За прогнозами, здешевшення помідорів може тривати й надалі.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Томат ваговий в Varus зараз продають зі знижкою по 89,9 грн/кг.

Кілограм українських томатів в Сільпо коштує 127,6 гривні.

Томати тепличні в АТБ коштують 99,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Експерт Тарас Баштанники вважає, що такі овочі, як картопля, морква, буряк, цибуля та капуста, ціни на які зараз порівняно невисокі, не будуть дорожчати принаймні до кінця року через те, що виробникам бракує площ для їхнього зберігання.

На думку економіста Олега Пендзина, використання генераторів бізнесом в листопаді в умовах відключень електроенергії не повинно додати до вартості продуктів більше 1,5%. Водночас у грудні місяці слід очікувати на більш суттєве, традиційне сезонне здорожчання харчів.

