Безкоштовні вихідні в Kingdom Come: Deliverance 2 триватимуть до 10 листопада.

Warhorse Studios оголосила про старт безкоштовних вихідних у Kingdom Come: Deliverance 2. Аж до 10 листопада (20:00 за Києвом) одну з найкращих ігор 2025 року можна випробувати безплатно на ПК і Xbox Series.

Якщо після безкоштовних вихідних захочеться глибше зануритися в гру, то до 13 листопада на Steam-версію діє рекордна знижка в 40 відсотків. Вона поширюється як на стандартне, так і на золоте видання, що включає всі доповнення.

В анонсі представники Warhorse зазначили, що в рамках акції аудиторії доступний повний білд – обмежень у безкоштовній версії немає. Ваші збережені файли будуть перенесені під час купівлі повної версії.

Відео дня

Kingdom Come: Deliverance II доступна на ПК, PS5 і Xbox Series з українською локалізацією. RPG отримала найвищі оцінки зарубіжних ЗМІ і може похвалитися "дуже позитивним" рейтингом у Steam. В оглядах її називають однією з найкращих і найбільш імерсивних RPG за останні роки.

Для гри вже встигло вийти два сюжетні доповнення, а 11 листопада вийде завершальне і наймасштабніше – Mysteria Ecclesiae. Крім платного контенту, команда продовжить випускати безкоштовні оновлення. В одному з оновлень у гру додали "супер-хардкорний" режим.

Раніше стартувало голосування за звання "ультимативної гри 2025 року". Серед них Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Hades 2 і Kingdom Come: Deliverance 2.

А тим часом реліз GTA 6, найочікуванішої гри сучасності, перенесли вдруге - тепер на листопад 2026 року. Гра буде доступна на Playstation 5 і Xbox Series.

