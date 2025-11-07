Президент України впевнений, що угорському прем’єру не вдасться завадити Україні набути членства в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський на тлі сьогоднішньої зустрічі президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що Україна не дозволить росіянам продавати нафту в Європу.

Як відзначив Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН на брифінгу, Орбан прибув до Вашингтона, аби максимально порушити питання того, аби "не постраждала (угорська) нафтова залежність від Російської Федерації".

"Але він повинен одразу зрозуміти і наше відношення до цього. Ми не можемо дати "руським" можливості заробляти на цьому – на енергетиці. І навіть там, де нам скручують руки через ті чи інші контракти, зобов’язання тощо – ми все-одно знайдемо вихід, щоб російської нафти в Європі не було", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Як сказав глава держави, дуже добре, що США у цьому зацікавлені.

"Але ми, як країна, яка під агресією Росії – ми точно у цьому зацікавлені. І Орбан, який постійно проговорює питання з різними гравцями, важливими, щоби вони вплинули на нас – на мій погляд, повинен будувати не на ненависті до України свою виборчу кампанію, а на дружбі. А на тому, що дивись: у мене є проблема, давайте допоможіть як її вирішити щодо енергетики. Він думає не про людей, про вирішення цієї проблеми, а про себе. І йому здається, що на хейті до України він це зробить. Він не зробить. Чому? – Тому що ми не дамо. Ми не дамо "руським" продавати туди нафту", - констатує Зеленський.

Як додав президент, це питання часу і позицій.

"Деякі речі ми просто не можемо зробити сьогодні. Бо є багато різних залежностей у цьому пазлі. Але картинку у цьому пазлі ми все-одно зберемо. І він це чітко розуміє. І ніхто на нас не зможе вплинути. Просто ніхто", - сказав Зеленський.

Питання членства України в ЄС

Також президент України наголосив, що ніхто не зупинить рух України до членства в Європейському Союзі. "Ніхто не зупинить розвиток України, шлях в Європу. "Руські" не змогли. Йому здається, що це буде на півроку пізніше, або ще на якийсь термін, що це зупинить Україну? - Ні!", - переконаний Зеленський.

Водночас, як зауважив глава держави, з кожним днем і місяцем спостерігається від Орбана зростання незрозумілих емоцій замість того, щоб товаришувати, буди гідними сусідами і передовсім будувати економіку. Він також додав, що Україна нічого не робить проти угорського народу, і вдячна угорцям.

"Нічого не робимо проти угорського лідера. І мовчати не можемо. Ми просто не можемо бути дипломатами, коли про нас кажуть такі слова, або допомагають риторикою, дипломатією чи іншими кроками Російській Федерації", - додав Зеленський.

Як додав президент, Орбан не зможе заблокувати гідність і свободу України. "Витрачає час", - сказав Зеленський.

Російська нафта у світі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, група американських сенаторів на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Білому домі, яка відбудеться сьогодні, вимагають від угорського лідера припинити купувати російську нафту.

У жовтні США запровадили санкції проти найбільших російських нафтовиробників "Роснефть" і "Лукойл". Водночас, Угорщина просить зробити для неї виключення, аби й надалі мати можливість купувати російську нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: