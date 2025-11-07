Україна хоче, аби вже з початку наступного року розпочалося навчання українських пілотів і механіків.

Україна планує отримати від Швеції перші бойові літаки Gripen вже наступного року, а повністю локалізувати виробництво цієї авіації на українській території - з 2033-го.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Денис Шмигаль сказали на брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Спочатку Зеленський повідомив, що українська влада буде небагато інформувати з приводу Gripen.

"Я думаю, усе, що ми могли, ми сказали. Тому треба довести усі документи до кінця, фінансування до кінця. Фінансування залежить від деяких речей", - сказав президент.

Він додав, що в питанні фінансування йдеться про власні можливості України, але й робиться розрахунок на заморожені російські активи та інші двосторонні документи з партнерами, в яких визначені можливості фінансувати ті чи інші пріоритети для української армії.

"Авіація – пріоритет. Тому, зрозуміло, що будемо фінансувати", - розповів глава держави.

Своєю чергою, міністр оборони Шмигаль додав, що вчора з Міністерством оборони Швеції були відпрацьовані деталі майбутніх домовленостей:

"Ми домовляємося, що 150 Gripen класу E будуть поставлені".

За його словами, вчора були проведені дуже продуктивні перемовини з компанією-виробником SAAB і підписано відповідний меморандум між однією українською компанією і SAAB про майбутню локалізацію Gripen в Україні.

"Розраховуємо, що з 2033 року Gripen буде значно локалізований в Україні – його виробництво. Від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей", - додав Шмигаль.

Водночас, як уточнив Зеленський, Україна отримає перші Gripen задовго до тої дати.

Шмигаль підтвердив, що отримання Gripen – це інший момент.

"Ми просимо, щоби Україна мала Gripen попереднього класу "C" і "D" якомога скоріше. Ми наполягаємо, щоби це був 2026-й рік. І ведемо перемовини з партнерами власне про це. А вже виробництво "Е" Gripen буде відбуватися трохи пізніше, але в дуже близьких межах", - сказав Шмигаль.

Окрім того, міністр оборони зазначив, що було обговорено можливість спочатку тренування українських пілотів і механіків уже від початку наступного року для того, щоби сумістити в часі підготовку пілотів і механіків та отримання перших літаків.

Літаки Gripen для України

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловлював переконання, що не раніше, ніж через три роки, Україна отримає першу партію літаків Gripen. Він додав, що одною партією усі 150 літаків не вдасться поставити.

Україна має намір укласти велику угоду зі Швецією щодо закупівлі 100-150 новітніх літаків Gripen E. Прем’єр Швеції очікує, що таку кількість Україна повністю зможе отримати впродовж 10-15 років.

