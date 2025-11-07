Йому повідомили про підозру, встановлюють, де ділася ще частина грошей.

Одного із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського знайшли в лісі на Рівненщині, але при ньому були не всі гроші, які пропали, повідомили у Державному бюро розслідувань.

За їх інформацією, поліцейський зберігав у своєму робочому кабінеті речові докази - гроші у різній валюті, котрі були вилучені його підлеглими під час досудового розслідування і мали бути передані на відповідальне зберігання до банківської установи.

3 листопада правоохоронець не вийшов на роботу, а в його робочому кабінеті не було грошей. Вже 6 листопада, працівники ДБР та поліції встановили, що він переховувався у лісі на Рівненщині.

В ДБР розповіли, що в лісі правоохоронець облаштував тимчасове житло. "Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення обшуків автомобіля та "схованки" правоохоронця було виявлено та вилучено понад 12,6 мільйона гривень в іноземній валюті. Після затримання правоохоронця встановлюють, де ділась решта грошей.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Йому "світить" до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

Справа Юрія Рибянського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше в Telegram-каналах повідомлялося про те, що Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки працівники Департаменту внутрішньої безпеки виявили зникнення арештованих коштів — з Дарницького управління поліції з камери схову зникли 400 тисяч доларів.

6 листопада радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону сказала, що попередньо йдеться про 16 мільйонів гривень і переважно ця сума була в доларах США.

