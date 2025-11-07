У суботу діятимуть графіки відключення світла: коли не буде електроенергії

Причиною обмежень є російські атаки на енергооб’єкти.

У суботу, 8 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Як повідомляє пресслужба "Укренерго", причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень:

з 08:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;

з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

В "Укренерго" наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Там також закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

Оновлено о 19:10. ДТЕК оприлюднив графіки відключення електроенергії на Одещині. Зазначається, що у деяких жителів регіону електроенергії може не бути до 3,5 години. При цьому одна черга споживачів матиме світло весь день.

У Київській області 8 листопада передбачені відключення до 3,5 години для багатьох груп споживачів. В одній групі не буде світла до 1,5 години.

Російські атаки по енергетиці України - останні новини

З початку осені Росія активізувала енергетичний терор по Україні. Так, в ніч на 30 жовтня ворог втретє з початку жовтня масовано атакував ракетами та дронами енергетичні об’єкти. В результаті ударів було зафіксовано руйнування, були постраждалі, запроваджувалися екстрені відключення.

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що Росія змінила тактику та прагне довести українську енергосистему до непридатного стану.

7 листопада в Міненерго повідомили, що Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру чотирьох областей України. Внаслідок ударів частина споживачів залишилися без світла.

