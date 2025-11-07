Зокрема, планується масове виробництво цих альтернативних засобів.

В Україні змогли знайти альтернативу китайським дронам серії Mavic. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Президент розповів, що відвідував фронт і було зроблено аудит поставлених задач і їх виконання. Йдеться про запити Сил оборони з гарячих напрямків.

Зеленський запевняє, що усі запити будуть вирішуватися. Будуть спрощені питання забезпечення українських захисників пікапами і квадроциклами. Ще буде вирішено питання вибухівки.

"Ми закриваємо усі потреби щодо дронів для військових… Мавіки – дуже важливе питання. Окрім тих контрактів, які в нас є (вони проплачуються), у нас все це працює. Ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдені. Буде масове виробництво. Буде готуватись відповідне фінансування і будуть контракти", - повідомив Зеленський.

Заміна "мавікам"

Як пише Forbes, в Україні вже існує низка альтернатив Mavic, і ці засоби вже постачаються на фронт. Наприклад, компанія Ukropter, розробила дрон Yautja, привабливо названий Shmavik.

Потреба у альтернативі дронам Mavic виникла через те, що китайська фірма-виробник DJI заборонила продаж своєї продукції в Україну, щоб нашкодити українській обороноздатності. Тепер ці дрони доводиться купувати через третіх осіб. Крім того, існують очевидні проблеми безпеки. Пентагон заборонив будь-яке використання дронів DJI, які надсилають дані виробникам.

