Компанія заявила, що модернізує заводи для переробки нафти не з Росії.

Єдина нафтова компанія Угорщини - MOL - заявила, що може закуповувати більшу частину нафти з неросійських джерел. Заява пролунала напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та прем’єра Угорщини Віктора Орбана, присвяченій американським санкціям проти російської нафти, повідомляє Bloomberg.

Компанія, яка керує нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, уточнила, що може отримувати до 80% нафти з альтернативних джерел по трубопроводу з Хорватії у випадку припинення постачання російської нафти через Україну.

"У разі значного скорочення поставок нафти трубопроводом "Дружба", компанія MOL може збільшити використання Адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80% потреб своїх нафтопереробних заводів, що не мають виходу до моря, хоча це пов'язано з більш високими технічними ризиками і логістичними витратами", – йдеться у фінансовому звіті MOL, опублікованому у п'ятницю.

Видання зазначає, що заява угорського нафтового гіганта символізує поворотний момент від багатомісячної риторики Орбана, що Угорщина не має альтернативи РФ у питаннях енергетики.

Журналісти нагадують, що Будапешт збільшив закупівлі російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і близько 90% нафти отримує з "країни-бензоколонки". До того ж адміністрація Орбана і MOL дотепер послідовно применшували потенційну роль Адріатичного трубопроводу для постачання нафти, аргументуючи це тим, що Угорщина не має виходу до моря, тому єдине ефективне джерело енергоресурсів - Росія.

Не дивно, що угорський прем’єр в інтерв’ю державним ЗМІ заявляв, що неможливість отримати відстрочку для Будапешта стосовно нафтових санкцій проти Москви означатиме важкі часи для угорців.

Тепер же MOL заявила, що "обережно просувається" з модернізацією своїх нафтопереробних заводів в Угорщині та Словаччині, щоб збільшити потужності з переробки неросійської нафти.

"Майбутнє MOL залежить, в першу чергу, від поступового відмови від російської сирої нафти", – зазначив аналітик Erste Bank Тамаш Плецер.

Відмова ЄС від російської нафти та санкції США

У червні Єврокомісія презентувала план поступової відмови від імпорту російської нафти та газу, який передбачає завершення постачання енергоносіїв з країни-агресорки з 1 січня 2028 року. Країни ЄС переважно підтримують план і в неофіційних розмовах зазначають, що проблем з його ухваленням не буде.

Після американських санкцій проти "Лукойла" та "Роснефти", які набудуть чинності у другій половині листопада, від російської нафти почали відмовлятися навіть її головні покупці. Так, на наступний день після оголошення про санкції, державні НПЗ Китаю призупинили закупівлю російської нафти.

Крім цього, за словами президента США Дональда Трампа, Індія значною мірою припинила закупівлю російської нафти.

