За його словами, більшість найманців не живуть більше місяця.

Щонайменше 1 тисяча 436 громадян із 36 африканських країн зараз воюють в Україні у лавах російської армії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який зауважив, що це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична кількість може бути вищою.

"Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють, і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку", - наголосив він.

Очільник МЗС підкреслив, що іноземні громадяни в російській армії мають "сумну долю". Зокрема, більшість із них відразу відправляють на так звані "м’ясні штурми", де їх швидко вбивають.

Відео дня

"Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу. Більшість найманців не живуть більше місяця", - наголосив Сибіга.

Однак, зазначив урядовець, є два варіанти уникнути такої долі. Насамперед - не йти до лав армії Росії та не підписувати жодних документів з російською владою.

"Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії. Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право", - підкреслив він.

Водночас, додав Сибіга, якщо людину вже відправили на передову, то їй потрібно шукати будь-яку можливість дезертирувати та здатися в полон:

"Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою. Усі вони врятували собі життя".

Він додав, що Україна ставиться до військовополонених відповідно до всіх стандартів міжнародного гуманітарного права, тож український полон забезпечує "квиток до життя та можливість повернутися до рідної країни".

"Сигнал лиха" від 17 південноафриканських чоловіків

Як повідомлялося, раніше уряд Південної Африки заявив про отримання "сигналів лиха" від 17 південноафриканських чоловіків, які взяли участь у війні між Росією та Україною. У заяві уряду ПАР зазначається, що вони "опинилися в пастці в охопленому війною Донбасі в Україні".

Так, президент Сиріл Рамафоса розпорядився провести розслідування обставин, які призвели до вербування цих чоловіків у "цю, вочевидь, найманську діяльність".

Вас також можуть зацікавити новини: