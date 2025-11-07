Андрюс Кубілюс закликав США координувати скорочення військ у Європі з союзниками.

Європа має визнати те, що вона більше не живе у світі, де американці дбають про оборону регіону, а вона насолоджується дивідендами миру. Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони і космосу та експрем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв'ю The Washington Post.

"Усе скінчено. Тому нам потрібно почати готуватися", - сказав він.

За його словами, США повинні узгоджувати з лідерами європейських країн будь-які плани щодо виведення військ з Європи. Політик наголосив, що сподівається на чітку і практичну угоду з Вашингтоном, у якій буде детально викладено графік виведення американських військ або активів таким чином, щоб європейські збройні сили могли проводити ротацію і заповнювати будь-які прогалини.

Кубілюс додав, що не може точно передбачити, до чого призведуть такі дії США. Проте, він сподівається, що Вашингтон буде більше координуватися зі своїми європейськими союзниками.

"Я абсолютно трансатлантист. Але я також намагаюся запропонувати якісь практичні довгострокові погляди, які нам необхідні. Вони скажуть: "Ми поступово йдемо. Будьте впевнені в ядерній парасольці на більш тривалий термін, але зараз нам потрібно перемістити сухопутні війська або щось іще. І давайте подивимося з практичної точки зору, коли ви будете готові до заміни"", - заявив політик.

У виданні зазначили, що великі європейські країни, як-от Франція і Велика Британія, намагалися приватно переконати адміністрацію Трампа, що будь-які кроки потрібно планувати спільно з НАТО і вони не повинні ставати несподіванкою. Вони аргументували свою позицію тим, що Росія може сприйняти це як серйозну розбіжність між західними союзниками.

Нагадаємо, що раніше румунський портал G4Media писав, що США планують скоротити свої військові контингенти одразу в кількох країнах Східної Європи, включно з Румунією, Болгарією, Угорщиною та Словаччиною. За даними джерел, 27 жовтня за офіційними каналами НАТО було оголошено про рішення відкликати близько 800 військових із Румунії. Це рішення ухвалено Білим домом і вже набуло чинності.

За словами джерел видання, рішення США не має стосунку до внутрішньополітичної ситуації в Румунії. Американських військових також планують виводити з Угорщини, що свідчить про ширший стратегічний перегляд.

