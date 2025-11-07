Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,51 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 10 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,98 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,88/41,91 грн/дол., а євро - 48,46/48,49 грн/євро.

В обмінниках України середній курс долара 7 листопада становив 42,07 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42 гривні. При цьому курс готівкового євро в обмінниках складав 48,75 грн/євро, а курс продажу – 48,60 грн/євро.

До того ж курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні і складав 42,27 гривні за долар, а середній курс євро до гривні зріс на 3 копійки і складав 48,83 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 3 копійки і складає 42,23 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,63 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

