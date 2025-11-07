При правильному використанні ця річ добряче допомагає окупантам під час просування вперед.

Російсько-українська війна принесла багато інновацій на сучасне поле бою, і однією з найбільш неординарних стало масове розповсюдження так званих плащів-невидимок в російській армії. Про це пише Forbes.

Автор публікації зазначає, що тривалий час росіяни покладалися на класичну тактику бронетанкових штурмів українських позицій. У міру того, як українські дрони знищили левову частку російської бронетехніки, агресор перейшов до більш неординарної тактики мотоциклетних штурмів, покладаючись не на броню, а на швидкість при подоланні "кілл-зони" українських дронів. Але і це не дало результату, тож росіяни перейшли до тактики "просочування" малих піхотних груп, що шукають шпарини між українськими позиціями.

При тактиці просочування ключовим стає фактор маскування і непомітності. І саме тут стають в нагоді термозахисні плівки, що маскують тепло тіла, роблячи піхотинця непомітним для дронів із тепловізійною камерою.

Відео дня

Як працює плащ-неведимка

"Загарбники повзуть кілька днів під антитермальними плащами. Їжу та воду їм скидають дрони. За ніч вони повзуть десятки, а може, й сотні метрів. 2-5 солдатів", – описує тактику росіян український військовослужбовець Володимир Демченко.

Теплоізоляційні плащі відіграють у цій тактиці ключову роль, пише Forbes. Оскільки поле бою постійно знаходиться під спостереженням з дронів, найкращий час для "просочування" – вночі, коли звичайні оптичні камери стають "сліпими". Вночі спостереження ведеться дронами з тепловізійними камерами, завдяки яким теплий об’єкт видно здалеку на тлі холодного ландшафту. Теплоізоляційні плащі потрібні саме для того, щоб сховати тепло. І тоді піхотинець буде звичайною темною плямою в оточенні інших темних плям, на які перетворюється все навколо в об’єктиві тепловійзійної камери.

Цей камуфляжний одяг зазвичай виготовляється з нейлону зі світловідбиваючим шаром, а також може бути покритий частинками алюмінію або срібла для швидшого розсіювання тепла.

При цьому навіть такий камуфляж треба використовувати правильно, інакше він не маскуватиме, а навпаки демаскуватиме піхотинця, як видно на скріншоті в колажі на початку статті.

Найбільш ефективним такй камуфляж є у певний час доби, відомий як "тепловий перехід". Рослини, ґрунт і вода нагріваються та охолоджуються з різною швидкістю, формуючи таке собі строкате простирадло на картинці тепловізійної камери. Тож росіяни намагаються просочуватися саме в моменти "теплового переходу" ввечері та вранці.

Втім українські оператори теж вчаться вишукувати росіян навіть в такому камуфляжі. Досвідчені дронарі шукають ознаки "повзунів" у термоплащах. Крім того, росіян інколи ловлять на спробах повзти у термоплащі вдень, коли їх добре видно неозброєним оком. Очевидно, вони не усвідомлювали, що ця "невидимість" працює тільки проти камер з тепловізійним зором.

Втім бійці визнають, що за правильного використання "плащі-невидимки" істотно допомагають росіянам у застосуванні тактики просочування.

Війна в Україні: озброєння

Як писав УНІАН, Україна самостійно виготовлятиме аналоги китайських дронів "Мавік", поставки яких Пекін обмежує.

Також ми розповідали, що Україна планує отримати від Швеції перші винищувачі Gripen вже наступного року. Локалізувати виробництво цих літаків на українській території планують з 2033-го.

Вас також можуть зацікавити новини: