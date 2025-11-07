Президент України нагадав, що Росія і Білорусь є союзниками у війні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який закликав українців приїжджати до Білорусі працювати. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зеленський нагадав, що Росія і Білорусь є союзниками у війні проти України.

"Лукашенку треба не забувати. Він зараз щось став дуже балакучим в медіа і показує, який він "добрий" до нашого народу. Нам його доброта, яка о 4-й ранку з ракетами прийшла, не потрібна. І якщо він думає, що своїми словами трішечки заговорить нашу пам'ять - ми молоді люди, все дуже гарно пам'ятаємо. І він все одно буде сплачувати за те що він зробив", - наголосив Зеленський.

Президент України нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Лукашенко дозволив росіянам наступ зі своєї території.

"Початок повномасштабної війни прилетів по нам з території Білорусі. І ніхто це забувати не буде", - додав Зеленський.

Лукашенко покликав українців у Білорусь

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Лукашенко звернувся до українців із пропозицією, щоб вони приїжджали працювати в Білорусь. Відкриваючи новий міст через річку Прип'ять у місті Мозир Гомельської області, недалеко від українського кордону, він заявив, що нібито "із задоволенням" прийме на роботу людей з України.

"Для нас українці - це благо. Це дуже працьовиті люди, які розуміють нас, розмовляють з нами однією мовою. Підприємств у нас вистачає. Є де працювати", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

