Росіяни прагнуть захопити місто якнайшвидше, щоб мати можливість тиснути з вимогами, наприклад, щодо зняття санкцій, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів про поточну складну ситуацію в битві за місто Покровськ. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як зазначив президент, на Ставці було заслухано доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який розповів, що ситуація в місті складна.

"Ворог здійснював штурмові дії із залученням техніки. Втратив техніку. Але ціль номер один для ворога – окупувати Покровськ якомога швидше", - повідомив Зеленський.

Він додав, що за добу російські окупанти здійснили 220 штурмів міста Покровськ.

"У самому місті, в середині, за даними наших військових, знаходиться 314 "руських"", - розповів президент.

Водночас, за його словами, загальне угрупування окупантів, яке з околиць тисне на Покровському напрямку, є дуже великим.

Яка мета Росії

"Росія дуже боїться прийнятих сильних рішень з боку США, якщо немає успіху на полі бою. І тому для Росії дуже важливо, зробити все, щоб реально захопити Покровськ, у будь-якому форматі, і показувати успіх на полі бою, чи то йти на Вовчанськ, чи ще щось зробити… І тоді вони зможуть спробувати повернути цей наратив - що ми ж вам казали, що захопимо Донбас, ми ж вам казали, що змусьте президента (Зеленського) і українців вийти з Донбасу, бо ми, безумовно, все одно захопимо схід України. Змусьте його, і тоді ми будемо домовлятись між собою", - пояснив Зеленський.

На його думку, це фактор, який може впливати на запровадження санкцій або відтермінування якогось пакету санкцій.

"Бо знаєте – усі в очікуванні", - сказав Зеленський.

Чи планується виведення українських військ з Покровська

На це питання відповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, який теж брав участь у засіданні Ставки.

Гнатов підтвердив, що Покровський напрямок є одним із найгарячіших. При цьому, за його словами, усі рішення, які стосуються проведення оборонної операції Покровська будуть ухвалюватися військовим командуванням:

"Це точно не публічна історія, але про наслідки, коли вони будуть прийняті і коли це можна буде оприлюднити – суспільству буде повідомлено. Зараз, в інтересах, перш за все, оборонців міста, зайва публічна інформація точно не сприятиме виконанню ними завдань".

Утім, Гнатов підкреслив, що російські окупанти не відмовляються від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Ці наміри вже насправді тривають більше року. Вони намагаються створити там умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Дійсно, там створена певна перевага в силах і засобах противника, вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південній околиці цього населеного пункту, і намагаються таким чином створити осередки для того, щоб продовжити надалі наступ", - розповів начальник Генштабу.

Ситуація на Харківщині

"Куп’янськ. У нас є просування 1100-1200 метрів. Дякуємо нашим військовим", - повідомив Зеленський.

Разом з тим, за його словами, у Вовчанську ситуація напружена і може ускладнитися через те, що триває накопичення російських бойовиків.

"Їх накопичення за цю добу 600 побачили наші військові", - додав президент.

Інші ділянки фронту

За словами Зеленського, окупанти не мали успіху під час штурмових дій міста Сіверська і не мали успіху на Краматорському напрямку. Ще росіяни прагнули просунутися в напрямку Костянтинівки, але теж успіху не здобули.

У районі Добропілля продовжують позитивно діяти Збройні сили України, наголосив глава держави.

Рекордні втрати РФ у жовтні

"Ми маємо 25 тисяч втрат "двохсотих" ворога за жовтень тільки завдяки БПЛА. Чітка цифра, бо це все з відеопідтвердженням… Вважаємо, без відеопідтвердження плюс ще 2-3 тисячі. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", - наголосив Зеленський.

Президент уточнив: це говорить про те, що Сили оборони України збільшують кількість застосування дронів на фронті, і, відповідно, ворог зазнає більших втрат.

Ситуація у Покровську

Як повідомляв УНІАН, нині Покровськ схожий на руїну, російські окупанти глибоко проникли у місто.

За даними каналу ZDF, битва за Покровськ та Мирноград вже скоро може перейти у завершальну стадію, бо російським військам вдалося просунутися ще далі углиб міста. Видання розповіло, що росіяни застосували в місті інноваційну тактику: їхні війська знайшли укриття в руїнах і атакували українські підрозділи БпЛА, комбінуючи удари дронами та артилерією, а також влаштовуючи рейди та засідки. Таким чином вони змусили українські підрозділи діяти з більшої відстані, тим самим обмежуючи їхні можливості.

