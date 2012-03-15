Посилять відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Київ. 15 березня. УНІАН. ДАІ підтримує посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Управління ДАІ МВС України Володимир РЕЗНІКОВ.

“Необхідність внесення змін назріла вже давно”, – сказав він, коментуючи ініціативу ряду народних депутатів внести зміни до законодавства і посилити відповідальність правопорушників на дорогах.

За словами В.РЕЗНІКОВА, необхідно привести окремі механізми до європейських стандартів.

Він схвально поставився до пропозиції запровадити фотофіксацію порушень стаціонарними технічними засобами, які працюють без участі оператора. За словами В.РЕЗНІКОВА, така практика поширена майже в усіх країнах Європи.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів пропонують Верховній Раді посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Відповідний проект Закону (№ 5220-д) “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” зареєстрували у парламенті Володимир ОЛІЙНИК, Дмитро ШЕНЦЕВ та Володимир МАЛИШЕВ.

Законопроектом передбачено, що до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатись тротуарами чи пішохідними доріжками, в`їзд на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора або при закритому шлагбаумі, проїзд на заборонний сигнал світлофора, виїзд на смугу зустрічного руху, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, які зафіксовані працюючими в автоматичному режимі (без участі оператора) стаціонарними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, притягаються власники транспортних засобів, якщо особу, яка керувала транспортним засобом на момент скоєння правопорушення, не встановлено.

Власник транспортного засобу звільняється від адміністративної відповідальності за такі порушення, якщо протягом десяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу надасть конкретні відомості щодо особи, яка керувала транспортним засобом на момент скоєння правопорушення, або документи, які підтверджують, що транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб. У разі неможливості встановлення у місячний строк особи, яка вчинила правопорушення, до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягається власник транспортного засобу.

Крім того, депутати пропонують збільшити з 3 до 5 років термін позбавлення наданого громадянинові права керування транспортними засобами за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до десяти років за систематичне порушення порядку користування цим правом.

Законопроектом пропонується встановити, що експлуатація громадянами автомототранспортних засобів і установок об’ємом двигуна не більше 2400 кубічних сантиметрів, у яких вміст забруднюючих речовин перевищують установлені нормативи, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За здійснення водієм розрахунків з оплати вартості проїзду під час руху транспорту встановлюється штраф у розмірі від п`ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також передбачено, що перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на десять кілометрів на годину тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; більш як на двадцять кілометрів на годину - штрафу у розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; більш як на тридцять кілометрів на годину - штрафу у розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Той, хто перевищив швидкість більш як на п’ятдесят кілометрів, повинен буде заплатити від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або відпрацювати на громадських роботах від тридцяти до сорока годин.

Крім того, передбачено, що водій має заплатити штраф від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо порушив вимоги дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правила початку руху, зміни напрямку руху, правила перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах тощо.

Законопроектом пропонується заборонити водіям під час передачі для перевірки на вимогу працівника міліції відповідних документів пред’являти посвідчення (перепустки), видані органами державної влади і органами місцевого самоврядування, документи, які вказують на членство в об’єднаннях громадян, та будь-які інші документи, не передбачені законодавством; а також закріплювати на передньому вітровому склі машини посвідчення, розміщення яких не передбачено законом.

Також депутати пропонують встановити, що на автобусні маршрути протяжністю понад 550 км у рейс повинні направлятися два водії. Нині ця межа становить 500 км.